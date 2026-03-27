Τα παιδιά που περνούν πάνω από τρεις ώρες την ημέρα στα social media κινδυνεύουν από κατάθλιψη

Τα παιδιά που περνούν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα στα social media έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν άγχος και κατάθλιψη στην εφηβεία, σύμφωνα με νέα έρευνα.Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας βασικός παράγοντας πίσω από αυτό είναι η έλλειψη ύπνου, καθώς η χρήση των social media αργά το βράδυ επηρεάζει αρνητικά τις ώρες ξεκούρασης. Μάλιστα, η σύνδεση με την κατάθλιψη φαίνεται να είναι πιο έντονη στα κορίτσια.Ερευνητές από το Imperial College London ανέλυσαν δεδομένα από μια μελέτη που ξεκίνησε το 2014 και περιλάμβανε 2.350 μαθητές από 31 σχολεία του Λονδίνου. Τα παιδιά συμμετείχαν σε τεστ γνωστικών δεξιοτήτων και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις ψηφιακές τους συνήθειες, την ψυχική υγεία και τον τρόπο ζωής τους, αρχικά σε ηλικία 11-12 ετών και ξανά μεταξύ 13-15 ετών.