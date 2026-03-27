Meta και Youtube: Θα πρέπει να πληρώσουν πάνω από 5εκ.€ σε γυναίκα που τις κατηγορεί για τον εθισμό της
Η απόφαση - ορόσημο που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τα social media και τους χρήστες.
Μια απόφαση-ορόσημο έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την ευθύνη των social media. Δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε ότι οι πλατφόρμες της Meta και του YouTube λειτούργησαν με αμέλεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εθισμό μιας νεαρής χρήστριας.
Η απόφαση αφορά μια υπόθεση που θεωρείται σταθμός, καθώς είναι η πρώτη φορά που μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες οδηγούνται σε δίκη για τον ρόλο τους στον εθισμό στα social media.
Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση
Η 20χρονη ενάγουσα, που αναφέρεται με τα αρχικά της, K.G.M. ή ως Kylie, κατέθεσε ότι η σχεδόν συνεχής χρήση των πλατφορμών επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία, οδηγώντας σε άγχος, κατάθλιψη και διαστρέβλωση της εικόνας σώματος.
Όπως δήλωσε, ένιωθε την ανάγκη να βρίσκεται συνεχώς online, με έντονο φόβο ότι θα χάσει κάτι αν αποσυνδεθεί. «Επηρέασε πραγματικά την αυτοεκτίμησή μου», ανέφερε στο δικαστήριο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ διεθνών Μέσων.
