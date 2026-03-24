Η Σιένα Μίλερ για τη μητρότητα στα 40: «Γιατί κρίνουμε μια γυναίκα που κάνει μεγάλη παιδί και όχι έναν άντρα;»

ΗSienna Miller μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της εγκυμοσύνης στη δεκαετία των 40, τονίζοντας ότι είναι πολύ πιο ήρεμη και ισορροπημένη σε σχέση με όταν έγινε μητέρα στα 29 της.Η 44χρονη ηθοποιός, που περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της Oli Green, εξήγησε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour ότι η διαφορά έχει να κάνει κυρίως με τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται σήμερα.«Έκανα παιδί στα 29, μετά στα 42 και τώρα στα 44. Είναι τόσο πιο εύκολο όταν δεν νιώθεις αυτή τη σύγκρουση, ότι πρέπει να κάνεις χίλια πράγματα ταυτόχρονα», ανέφερε.Όπως είπε, πλέον απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα: «Αν είμαι στο κρεβάτι από τις 9 το βράδυ με ένα βιβλίο, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Και τώρα έχω και την “τέλεια δικαιολογία” να το κάνω».Η ίδια θεωρεί ότι τα 30 είναι μια περίοδος έντονης αναζήτησης και πίεσης: «Στα 30 επικρατεί χάος. Λες “θέλω να τακτοποιηθώ, θέλω παιδιά”. Αντίθετα, μετά τα 40 έρχεται η αυτογνωσία. Ξέρεις ποια είσαι και δεν σε νοιάζει τόσο τι σκέφτονται οι άλλοι».