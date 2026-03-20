Η Ντούα Λίπα φόρεσε το πρώτο λευκό φόρεμα της σεζόν

ΗDua Lipa εμφανίστηκε χθες σε ένα event της Nespresso στο Μανχάταν, σηματοδοτώντας τη νέα της εποχή ως global brand ambassador της ελβετικής εταιρείας καφέ και παράλληλα μας έδωσε μια γεύση από την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα της με ένα κομψό transitional look. Για την περίσταση επέλεξε ένα λευκό strapless midi φόρεμα με χαλαρή γραμμή και ντραπέ λεπτομέρειες το οποίο συνδύασε με μυτερές, κατάλευκες γόβες. Για να προστατευτεί από το κρύο, πρόσθεσε από πάνω ένα δομημένο μαύρο παλτό με έντονους ώμους και καθαρή, αυστηρή σιλουέτα, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα glossy μαύρο μανικιούρ.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr