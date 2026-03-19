Ψηφίζοντας με το πορτοφόλι μας: Η ηθική πίσω από την απόδειξη λιανικής

Πρόσφατα, αγαπημένο ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο των Αθηνών ανακοίνωσε πως κλείνει. Τα σχόλια και οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα κοινό αποκαρδιωμένο από την εξέλιξη, που εκτιμούσε την ύπαρξη του χώρου. Την ίδια στιγμή, ο γίγαντας της γρήγορης μόδας Shein λαμβάνει κυρίως αρνητική δημοσιότητα χάρη στην αμφιβόλου ηθικής πολιτική του όσον αφορά παραγωγή, φορολογία, προϊόντα διάθεσης (στο σαιτ βρίσκονταν κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με ανήλικα παιδιά) αλλά και τον αδιαμφισβήτητα αρνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Κι όμως, το γεγονός παραμένει: το φυσικό κατάστημα που θα λείψει στο κοινό του και την γειτονιά κλείνει, και το Shein, με φυσικό κατάστημα στο Παρίσι που ξεκίνησε πορείες διαμαρτυρίας και βασίζεται σε διαδικτυακή παρουσία μεγατώνων, θριαμβεύει.Αυτά είναι φυσικά δύο πρόσφατα παραδείγματα που σκιαγραφούν μια πραγματικότητα. Ενώ όλο και περισσότερος κόσμος δηλώνει πως τον ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και η κοινωνία και παρότι συχνά αυτοπαρουσιάζεται ως «ευαισθητοποιημένος» γύρω από αντίστοιχα ζητήματα, τα νούμερα και οι εξελίξεις δείχνουν πως μάλλον δεν ζει με γνώμονα τις ιδέες που ενστερνίζεται.Η εύκολη λύση της παραγγελίας και άμεσης εύρεσης όσων θέλουμε ή της επίσκεψης στη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων που, πουλώντας κομμάτια σε τιμές οικονομικότερες από τις μέσες παραλείπουν να διευκρινίσουν τους λόγους που το κόστος είναι τόσο χαμηλό, παραμένει δελεαστική και δημοφιλής.