Ζεντάγια: Αναφέρθηκε πρώτη φορά στις φήμες περί γάμου της - Το χιουμοριστικό βίντεο σε εκπομπή

ΗZendaya αποφάσισε να αστειευτεί με τις φήμες που θέλουν εκείνη και τον αρραβωνιαστικό της, Tom Holland, να έχουν παντρευτεί κρυφά.Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Jimmy Kimmel Live! τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η σταρ του Euphoria, αναφέρθηκε στις φήμες γάμου και μοιράστηκε ένα ψεύτικο βίντεο γάμου από την ταινία της The Drama.Οι φήμες ξεκίνησαν όταν ο προσωπικός στιλίστας της Zendaya, Law Roach, δήλωσε στα φετινά Actor Awards την 1η Μαρτίου ότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί.Ο Jimmy Kimmel ρώτησε την Zendaya: «Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πως το ίντερνετ έχει τρελαθεί με ιστορίες ότι μπορεί να είσαι παντρεμένη με τον Tom».«Πραγματικά; Δεν έχω δει τίποτα από αυτά!», απάντησε γελώντας η ηθοποιός.Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι θαυμαστές είχαν φτάσει στο σημείο να φτιάξουν AI φωτογραφίες γάμου της Zendaya με τον Tom Holland, μερικές από τις οποίες οι χρήστες πίστεψαν ότι ήταν αληθινές.«Πολλοί άνθρωποι ξεγελάστηκαν από αυτές», συμπλήρωσε η ηθοποιός. «Ήμουν έξω και με ρωτούσαν: “Ω Θεέ μου, οι φωτογραφίες του γάμου σου είναι υπέροχες.” Και εγώ έλεγα: “Μωρό μου, είναι AI. Δεν είναι αληθινές”».