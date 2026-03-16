Η φωτογραφία με την πριγκίπισσα Diana που μοιράστηκε ο πρίγκιπας William - Δεν την είχαμε ξαναδεί
Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στη Βρετανία
Με μια σπάνια και προσωπική φωτογραφία από το αρχείο του, ο πρίγκιπας William τίμησε τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη φετινή Ημέρα της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στις 15 Μαρτίου, ο πρίγκιπας μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία από το 1984, όπου ο ίδιος, δύο ετών τότε, κρατά το χέρι της πριγκίπισσας σε ένα ανθισμένο λιβάδι στο Highgrove. Στη λεζάντα έγραψε: «Θυμόμαστε τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσοι θυμούνται κάποιον που αγαπούν σήμερα. Χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας. W».
