Η Βικτόρια Μπέκαμ έγκυος: Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο σύζυγός της από τα παλιά

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που γιορτάζεται στις 15 Μαρτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο David Beckham αφιέρωσε ένα τρυφερό μήνυμα στη σύζυγό του, Victoria Beckham. Ο πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας στην πιο υπέροχη μαμά. Είσαι έμπνευση με όλους τους τρόπους που μια μητέρα πρέπει να είναι για τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Ελπίζω να έχεις μια ξεχωριστή ημέρα, γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που το αξίζει, αυτός είσαι εσύ. Σε αγαπώ».