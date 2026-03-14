Σίντι Κρόφορντ: Η πρωινή ρουτίνα της περιλαμβάνει γυμναστική, τζακούζι και περιποίηση προσώπου

Η Cindy Crawford γιόρτασε πρόσφατα τα 60α γενέθλιά της, παραμένοντας τόσο εντυπωσιακή όσο και στις μέρες της ως supermodel. Και όπως αποκαλύπτει η ίδια, το μυστικό της είναι η πρωινή ρουτίνα της.Η ημέρα της ξεκινά στις 6 το πρωί με τέντωμα στο κρεβάτι και dry brushing στα πόδια της, συνοδευόμενο από την ακρόαση ενός audiobook. Στη συνέχεια αφιερώνει χρόνο στο πρόσωπό της με gua sha και τα προϊόντα της σειράς της, Meaningful Beauty, που λανσάρισε πριν από 20 χρόνια με τον Dr. Jean-Louis Sebagh. Το μυστικό για τη νεανική της λάμψη, όπως λέει; Σωστή φροντίδα, σταθερότητα και συστατικά όπως το εκχύλισμα πεπονιού Charentais cantaloupe.Μετά τη φροντίδα του προσώπου εστιάζει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος με μασάζ και στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν λείπουν επίσης οι red-light θεραπείες, που βοηθούν στη σύσφιξη και αναζωογόνηση του δέρματος.