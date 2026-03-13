Τα σημάδια ότι η προαγωγή στη δουλειά μπορεί να οδηγήσει σε burnout

Η προαγωγή θεωρείται συχνά ένα σημαντικό επαγγελματικό επίτευγμα. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι η άνοδος στην ιεραρχία μπορεί να συνοδεύεται από έντονη πίεση και εξάντληση, ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «promotion burnout». Πρόκειται για μια κατάσταση όπου η συνεχής προσπάθεια για επαγγελματική εξέλιξη και η αυξημένη ευθύνη οδηγούν τελικά σε σωματική και ψυχική κόπωση.