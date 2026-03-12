Μισέλ Πφάιφερ: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τον σύζυγό της και οι δηλώσεις για τη θέση της γυναίκας στην τηλεόραση (βίντεο)

ΗMichelle Pfeiffer διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα της, με νέους ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, σεναριογράφο και παραγωγό David E. Kelley.Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για την υποστήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της, καθώς επιστρέφει πιο ενεργά στη δουλειά της με τη συμμετοχή της στη σειρά The Madison του Taylor Sheridan αλλά και στο επερχόμενο πρότζεκτ Margo’s Got Money Troubles.Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα του The Madison στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαρτίου, το γεγονός ότι ο David E. Kelley μπορεί να εργάζεται από οπουδήποτε έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσει η ίδια να ταξιδεύει για γυρίσματα.«Μπορώ πλέον να κάνω ό,τι θέλω και έχω έναν σύζυγο που μπορεί να ταξιδεύει μαζί μου, γιατί μπορεί να γράφει από παντού», είπε, εξηγώντας ότι χωρίς αυτή τη δυνατότητα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ακολουθήσει τα επαγγελματικά της σχέδια.«Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε πως έχω αφιερώσει πολλά χρόνια στη δουλειά μου και τώρα είναι η δική μου στιγμή», πρόσθεσε.