Τραμπ - Έπσταιν: Γιγαντιαίο άγαλμά τους, εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού», από ανώνυμους ακτιβιστές στην Ουάσιγκτον
MARIE CLAIRE

Τραμπ - Έπσταιν: Γιγαντιαίο άγαλμά τους, εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού», από ανώνυμους ακτιβιστές στην Ουάσιγκτον

Ονομάζεται «King of the World», «Ο βασιλιάς του κόσμου»

Τραμπ - Έπσταιν: Γιγαντιαίο άγαλμά τους, εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού», από ανώνυμους ακτιβιστές στην Ουάσιγκτον
Μετά την περφόρμανς της φεμινιστικής οργάνωσης Femen μπροστά από την πυραμίδα του Λούβρου, στο Παρίσι, όπου ακτιβίστριες χόρεψαν γυμνόστηθες, με μάσκες γουρουνιού και ομοιώματα πέους, και τη «Λεωφόρο της Ντροπής» στην Ουάσιγκτον, μια ακόμα δράση έρχεται να υπενθυμίσει στο κοινό τους φακέλους Epstein και τους ισχυρούς άντρες που φέρεται να εμπλέκονται σε αυτούς. Η οργάνωση Secret Handshake ανέγειρε ένα γιγαντιαίο άγαλμα στην Ουάσιγκτον που απεικονίζει τον Donald Trump και τον Jeffrey Epstein αγκαλιά, να αναπαριστούν την πιο διάσημη σκηνή της ταινίας «Τιτανικός».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης