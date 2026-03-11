Τραμπ - Έπσταιν: Γιγαντιαίο άγαλμά τους, εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού», από ανώνυμους ακτιβιστές στην Ουάσιγκτον

Μετά την περφόρμανς της φεμινιστικής οργάνωσης Femen μπροστά από την πυραμίδα του Λούβρου, στο Παρίσι, όπου ακτιβίστριες χόρεψαν γυμνόστηθες, με μάσκες γουρουνιού και ομοιώματα πέους, και τη «Λεωφόρο της Ντροπής» στην Ουάσιγκτον, μια ακόμα δράση έρχεται να υπενθυμίσει στο κοινό τους φακέλους Epstein και τους ισχυρούς άντρες που φέρεται να εμπλέκονται σε αυτούς. Η οργάνωση Secret Handshake ανέγειρε ένα γιγαντιαίο άγαλμα στην Ουάσιγκτον που απεικονίζει τον Donald Trump και τον Jeffrey Epstein αγκαλιά, να αναπαριστούν την πιο διάσημη σκηνή της ταινίας «Τιτανικός».