To συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΗKate Middleton τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα μήνυμα ενθάρρυνσης και αναγνώρισης. Την Κυριακή 8 Μαρτίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε στα social media μια ανάρτηση-αφιέρωμα που γιορτάζει τηn επιρροή των γυναικών στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.«Σήμερα γιορτάζουμε την καλοσύνη, την ανθεκτικότητα και τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών στις οικογένειες και τις κοινότητές μας», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που δείχνει μια μητέρα να κρατά το μωρό της. «Αυτή η ημέρα αφορά το να στεκόμαστε η μία δίπλα στην άλλη, αναγνωρίζοντας τη στοργική επιρροή των γυναικών που φροντίζουν, ελπίζουν, ενθαρρύνουν τους άλλους και συμβάλλουν ώστε ο κόσμος να γίνει πιο ευγενικός και συμπονετικός».Η Kate Middleton αναδημοσίευσε επίσης ορισμένες αναρτήσεις που αναδεικνύουν γυναίκες με σημαντικό έργο σε διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Iram Siraj, διεθνώς αναγνωρισμένη καθηγήτρια ανάπτυξης και εκπαίδευσης παιδιών στο University of Oxford, καθώς και η Hope Ngulube, πρώην ranger στον οργανισμό Conservation Lower Zambezi, αλλά και πολλές ακόμη γυναίκες.