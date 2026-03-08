To νέο must-have της γκαρνταρόμπας
Αν ψάχνετε έναν εύκολο, αλλά απόλυτα επίκαιρο τρόπο να ανανεώσετε τη knitwear συλλογή σας, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσετε

Αν κάτι μας έχει μάθει η μόδα των τελευταίων σεζόν, είναι ότι τίποτα δεν μένει για πάντα «εκτός». Και κάπως έτσι το quarter-zip jumper, το πλεκτό με φερμουάρ στο ένα τέταρτο, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε ένα από τα πιο συζητημένα knitwear κομμάτια της στιγμής.

