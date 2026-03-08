To νέο must-have της γκαρνταρόμπας

Αν κάτι μας έχει μάθει η μόδα των τελευταίων σεζόν, είναι ότι τίποτα δεν μένει για πάντα «εκτός». Και κάπως έτσι το quarter-zip jumper, το πλεκτό με φερμουάρ στο ένα τέταρτο, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε ένα από τα πιο συζητημένα knitwear κομμάτια της στιγμής.