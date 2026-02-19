Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα: Πώς διέρρευσε η πληροφορία
MARIE CLAIRE

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα: Πώς διέρρευσε η πληροφορία

Το αποκάλυψε ο Έλληνας σωσίας του

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα: Πώς διέρρευσε η πληροφορία
Ο Brad Pitt ταξίδεψε σήμερα το πρωί με καταμαράν στην Ύδρα, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Έλληνας σωσίας του, Άρης Κοντός, στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό».

