Νέα Σελήνη στον Υδροχόο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Η νέα σελήνη του Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στις 17 του μήνα στο ζώδιο του Υδροχόου και θα συνοδευτεί από μια εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη, γνωστή ως «δαχτυλίδι της φωτιάς». Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί νέα ξεκινήματα, συναισθηματικές αποκαλύψεις και απρόσμενες εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις. Οι εκλείψεις συχνά λειτουργούν ως «κοσμικοί επιταχυντές», φέρνοντας γρήγορα γεγονότα, αποφάσεις και αλλαγές που διαφορετικά θα εξελίσσονταν αργά.