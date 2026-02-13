Με αφορμή τον θάνατο του Βαν Ντερ Μπικ: Ποια συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Ο θάνατος του James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών είναι φυσικά τραγικός, αλλά ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι καταδεικνύει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα: το ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου, με τον οποίο είχε διαγνωστεί, έχει εξελιχθεί σε πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των πενήντα ετών, σύμφωνα τουλάχιστον με αμερικανικές στατιστικές.