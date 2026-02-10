Η Αντζελίνα Τζολί με ένα διάφανο, κεντητό φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας της (εικόνες)

ΗAngelina Jolie έκανε μια εκθαμβωτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Couture, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα με μία Givenchy τουαλέτα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, φορώντας ένα διάφανο, κεντημένο φόρεμα. Το κοντομάνικο σχέδιο ήταν διακοσμημένο με χρυσά φλοράλ απλικέ και λεπτό κρόσσι, δημιουργώντας μια λαμπερή, αιθέρια εικόνα. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες και σκουλαρίκια σε σχήμα καρδιάς με διαμάντια.Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με βαθιά χωρίστρα στο πλάι, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε nude και μεταλλικούς τόνους, με μεταλλική σκιά, έντονο eyeliner και φυσικά χείλη, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά της.