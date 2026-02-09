Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη τους επίσημη δήλωση για τους φακέλους Επστάιν, η ηχηρή παράλειψη

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton προχώρησαν στην πρώτη τους επίσημη δήλωση για τους φακέλους Epstein, στους οποίους μάλιστα εμπλέκεται έντονα και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο Andrew Mountbatten-Windsor.