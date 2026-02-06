Η Mάργκοτ Ρόμπι εντυπωσιάζει στο Λονδίνο με «γυμνό» φόρεμα από την Dilara Findikoglu

H βάση του ήταν ένας κορσές με με βικτωριανές αναφορές, που στη συνέχεια καλύφθηκε με τούλι, μετατρέποντάς τον σε μια μάξι σιλουέτα στολισμένη με πλεκτές λεπτομέρειες.