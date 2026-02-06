Η Mάργκοτ Ρόμπι εντυπωσιάζει στο Λονδίνο με «γυμνό» φόρεμα από την Dilara Findikoglu
Η Mάργκοτ Ρόμπι εντυπωσιάζει στο Λονδίνο με «γυμνό» φόρεμα από την Dilara Findikoglu
H βάση του ήταν ένας κορσές με με βικτωριανές αναφορές, που στη συνέχεια καλύφθηκε με τούλι, μετατρέποντάς τον σε μια μάξι σιλουέτα στολισμένη με πλεκτές λεπτομέρειες.
H βάση του ήταν ένας κορσές με με βικτωριανές αναφορές, που στη συνέχεια καλύφθηκε με τούλι, μετατρέποντάς τον σε μια μάξι σιλουέτα στολισμένη με πλεκτές λεπτομέρειες.
Οίκοι μόδας από κάθε γωνιά του πλανήτη έχουν σπεύσει να δημιουργήσουν custom εμφανίσεις για την περιοδεία Τύπου της Μargot Robbie για το Wuthering Heights. Μέχρι στιγμής, οι Schiaparelli, Chanel και Thom Browne σχεδίασαν εντυπωσιακές τουαλέτες και καλοσχηματισμένους κορσέδες, απόλυτα ευθυγραμμισμένους με τα θέματα του μυθιστορήματος. Στις 5 Φεβρουαρίου, όμως, το πλεκτό «γυμνό» φόρεμα της Dilara Findikoglu αφαίρεσε κάθε περιττό στοιχείο, αναδεικνύοντας με ευφυή τρόπο τους βασικούς άξονες της ταινίας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα