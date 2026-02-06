Κιμ Καρντάσιαν: Νέα δήλωση για τη σχέση της με τον Κάνι Ουέστ σήμερα
Κιμ Καρντάσιαν: Νέα δήλωση για τη σχέση της με τον Κάνι Ουέστ σήμερα
Είχε κάνει αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ το 2021, που οριστικοποιήθηκε το 2022
Σε μια νέα συνέντευξή της στο Complex η Kim Kardashian προχώρησε σε μια σπάνια δήλωση για τη σχέση της με τον Kanye West, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το διαζύγιό τους. Να θυμίσουμε ότι ήταν το 2021 όταν έκανε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ, που οριστικοποιήθηκε το 2022. Έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά μαζί: τους North, 12 ετών, Saint, 10 ετών, Chicago, 8 ετών, και Psalm, 6 ετών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα