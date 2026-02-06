Κιμ Καρντάσιαν: Νέα δήλωση για τη σχέση της με τον Κάνι Ουέστ σήμερα

Σε μια νέα συνέντευξή της στο Complex η Kim Kardashian προχώρησε σε μια σπάνια δήλωση για τη σχέση της με τον Kanye West, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το διαζύγιό τους. Να θυμίσουμε ότι ήταν το 2021 όταν έκανε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ, που οριστικοποιήθηκε το 2022. Έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά μαζί: τους North, 12 ετών, Saint, 10 ετών, Chicago, 8 ετών, και Psalm, 6 ετών.