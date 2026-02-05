«Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή»: Η σκληρή δήλωση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για την οικογένειά της (εικόνα)

ΗBritney Spears δηλώνει ότι είναι «τυχερή που είναι ζωντανή», έπειτα από όσα έχει βιώσει μέσα από τις τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά της.Η τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της σε ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, μιλώντας για τα οικογενειακά τραύματα και το αίσθημα μοναξιάς που τη συνοδεύει.«Ως άνθρωποι, το μόνο που πραγματικά θέλουμε είναι να νιώθουμε συνδεδεμένοι και να μη νιώθουμε ποτέ μόνοι», έγραψε αρχικά. «Σε όσους μέσα στην οικογένειά σας είπαν ότι σας βοηθούν απομονώνοντάς σας και κάνοντάς σας να αισθάνεστε απίστευτα αποκλεισμένοι… έκαναν λάθος. Μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ. Η ανάγκη και η λαχτάρα για επαφή είναι πάντα ζωτικής σημασίας».Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως πιστεύει ότι είναι «απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμα ζωντανή, με βάση το πώς μου φέρθηκε κάποτε η οικογένειά μου, και τώρα τους φοβάμαι».