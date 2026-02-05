Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο: «Η πορεία δεν είναι γραμμική. Υπάρχει φόβος και εξάντληση» (βίντεο)

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, αποτέλεσε την αφορμή για ένα νέο video που ανέβασε η Kate Middleton στα social media. Το σύντομο κλιπ περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την επίσκεψη της Πριγκίπισσας στο Royal Marsden Hospital στο Chelsea τον Ιανουάριο του 2025, νοσοκομείο στο οποίο είχε λάβει θεραπεία κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Αργότερα εκείνη την ημέρα ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση.Στο voice over του video λέει: «Στην Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι σε όλους όσους αντιμετωπίζουν διάγνωση καρκίνου, βρίσκονται υπό θεραπεία ή βρίσκονται στο δρόμο της ανάρρωσης. Ο καρκίνος αγγίζει τόσες πολλές ζωές – όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τις οικογένειες, τους φίλους και τους φροντιστές που τους συνοδεύουν. Όπως ξέρει όποιος έχει βιώσει αυτήν την πορεία, δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης, αλλά και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης. Η ημέρα μάς υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».