Αγόρι 13 ετών κολύμπησε για ώρες στη θάλασσα για να σώσει την οικογένειά του
Αγόρι 13 ετών κολύμπησε για ώρες στη θάλασσα για να σώσει την οικογένειά του
Η απίστευτη ιστορία του και οι σκέψεις που του έδιναν δύναμη.
Ένας 13χρονος από την Αυστραλία μιλά για την τρομακτική εμπειρία που έζησε, όταν αναγκάστηκε να κολυμπήσει μόνος του επί τέσσερις ώρες, χωρίς σωσίβιο, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, που είχαν εγκλωβιστεί στη θάλασσα.
«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου: “Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Πρέπει να συνεχίσω”», δήλωσε ο Όστιν Άπελμπι στο ABC News Αυστραλίας.
Ο Όστιν και η οικογένειά του —η μητέρα του Τζοάν και τα δύο μικρότερα αδέλφια του— είχαν πάει για εκδρομή στη θάλασσα στις 30 Ιανουαρίου. Μαζί τους είχαν ένα καγιάκ και δύο φουσκωτές σανίδες SUP, με σκοπό να μείνουν στο νερό περίπου μία ώρα. Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στο Geographe Bay, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά τους εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου: “Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Πρέπει να συνεχίσω”», δήλωσε ο Όστιν Άπελμπι στο ABC News Αυστραλίας.
Ο Όστιν και η οικογένειά του —η μητέρα του Τζοάν και τα δύο μικρότερα αδέλφια του— είχαν πάει για εκδρομή στη θάλασσα στις 30 Ιανουαρίου. Μαζί τους είχαν ένα καγιάκ και δύο φουσκωτές σανίδες SUP, με σκοπό να μείνουν στο νερό περίπου μία ώρα. Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στο Geographe Bay, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά τους εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα