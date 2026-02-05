Αγόρι 13 ετών κολύμπησε για ώρες στη θάλασσα για να σώσει την οικογένειά του

Ένας 13χρονος από την Αυστραλία μιλά για την τρομακτική εμπειρία που έζησε, όταν αναγκάστηκε να κολυμπήσει μόνος του επί τέσσερις ώρες, χωρίς σωσίβιο, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, που είχαν εγκλωβιστεί στη θάλασσα.«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου: “Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Πρέπει να συνεχίσω”», δήλωσε ο Όστιν Άπελμπι στο ABC News Αυστραλίας.Ο Όστιν και η οικογένειά του —η μητέρα του Τζοάν και τα δύο μικρότερα αδέλφια του— είχαν πάει για εκδρομή στη θάλασσα στις 30 Ιανουαρίου. Μαζί τους είχαν ένα καγιάκ και δύο φουσκωτές σανίδες SUP, με σκοπό να μείνουν στο νερό περίπου μία ώρα. Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στο Geographe Bay, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά τους εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.