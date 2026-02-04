Γιατί οι Queen δεν θα περιοδεύσουν στις ΗΠΑ: «Είναι επικίνδυνο μέρος»

Οι Queen δεν σχεδιάζουν να επιστρέψουν σύντομα στη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Brian May να δηλώνει ανοιχτά ότι η χώρα «έχει γίνει επικίνδυνη».Το θρυλικό συγκρότημα δεν έχει πραγματοποιήσει συναυλία από τον Φεβρουάριο του 2014 και, όπως όλα δείχνουν, αν ανακοινώσει νέες εμφανίσεις, αυτές δεν θα περιλαμβάνουν στάσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, ο Sir Brian εξήγησε: «Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ένα επικίνδυνο μέρος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. Είναι πολύ λυπηρό, γιατί νιώθουμε πως οι Queen “μεγάλωσαν” στην Αμερική και την αγαπάμε, αλλά πλέον δεν είναι αυτό που ήταν. Όλοι το ξανασκέφτονται πριν ταξιδέψουν εκεί».