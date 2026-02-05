Gisele Pelicot: Όσα ξέρουμε για το βιβλίο που θα εκδόσει

Πριν από λίγους μήνες είχε γίνει γνωστό πως η Gisele Pelicot θα εκδόσει βιβλίο στο οποίο θα εξιστορεί τα όσα έζησε επί 10 χρόνια δίπλα στον σύζυγό της, που παρουσιαζόταν ως σωστό οικογενειάρχης, αλλά αποδείχθηκε πως ήταν ένας διεστραμμένος μεσήλικας.«Το προσωπικό χρονικό μιας γυναίκας που επιβίωσε από τη φρίκη», αναφέρει η περιγραφή του βιβλίου. Η Gisèle Pelicot μοιράζεται για πρώτη φορά τη ζωή της έπειτα από μια δεκαετή περίοδο κακοποίησης από τον σύζυγό της, που τη νάρκωνε και επέτρεπε σε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν, ενώ παράλληλα αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη και σπάει τη σιωπή και τα ταμπού γύρω από τη σεξουαλική βία.Το 2024, η Gisèle Pelicot αποφάσισε να παραιτηθεί από την ανωνυμία της στη νομική μάχη κατά του πρώην συζύγου της και των πενήντα ανδρών που κατηγορούνταν για σεξουαλική επίθεση εναντίον της. Η γενναία της απόφαση ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Λίγα χρόνια πριν, είχε ανακαλύψει ότι ο σύζυγός της, Dominique Pelicot, τη νάρκωνε και την κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ παράλληλα προσκαλούσε ξένους να την βιάσουν στο σπίτι τους για σχεδόν επί δέκα χρόνια.