«Αυτό είναι Dior»: Όσα είπε η Rihanna στον creative director του οίκου

To couture ντεμπούτο του Jonathan Anderson, ως creative director παρακολούθησε η Rihanna, η οποία έχει υπάρξει ambassador του οίκου και μάλιστα ήταν πρώτη μαύρη γυναίκα που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο το 2015, εθεάθη έξω από το Four Seasons στο Παρίσι, κρατώντας μια Lady Dior, την παραμονή της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, ενώ στις 23 Ιανουαρίου παρακολούθησε από κοντά την ανοιξιάτικη συλλογή Haute Couture 2026 του Dior.Μάλιστα, λίγες στιγμές μετά το show οι δυο τους συνομίλησαν μπροστά στις κάμερες, με την τραγουδίστρια να δίνει συγχαρητήρια στον σχεδιαστή για τη δουλειά του.«Ήταν υπέροχο. Περίμενε μέχρι να ακούσεις τι θα πει ο κόσμος. Είμαι πολύ υπερήφανη. Αυτό είναι Dior», ακούγεται να λέει η Rihanna, λίγο πριν γυρίσει προς τις κάμερες και ποζάρει με τον σχεδιαστή, ο οποίος με τη σειρά του την αγκάλιασε και την ευχαρίστησε.