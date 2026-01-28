Η Kate Middleton πραγματοποίησε την πρώτη σόλο επίσκεψή της εκτός Λονδίνου για το 2026

ΗKate Middleton πραγματοποίησε την πρώτη της σόλο επίσκεψη εκτός έδρας για τη φετινή χρονιά και συμμετείχε σε σειρά επισκέψεων με στόχο να αναδείξει πώς η δημιουργικότητα και η επαφή με τη φύση μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία.Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε σε κοινότητες στη βόρεια Αγγλία, προκειμένου να αναδείξει πώς η δημιουργικότητα και η φύση μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία, να μειώσουν το αίσθημα απομόνωσης και να στηρίξουν ανθρώπους που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες.Η πριγκίπισσα Kate ξεκίνησε την ημέρα της από το Μπράντφορντ στο Δυτικό Γιορκσάιρ (περίπου 320 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου), όπου επισκέφθηκε το έργο ενός από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζει, το Family Action. Ο οργανισμός λειτουργεί στην πόλη ως υπηρεσία θεραπείας παιδικού τραύματος, βοηθώντας παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις σύνθετων τραυματικών εμπειριών.Εκεί, συναντήθηκε με θεραπευτές, οι οποίοι της παρουσίασαν πώς οι δημιουργικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις βοηθούν τα παιδιά να επεξεργαστούν το τραύμα τους. Κλήθηκε μάλιστα να συμμετάσχει σε μια συνεδρία δημιουργικής θεραπείας, περνώντας χρόνο με οικογένειες και παιδιά που έχουν ωφεληθεί από την υπηρεσία, ώστε να κατανοήσει καλύτερα πώς το παιχνίδι και η φαντασία μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ίασης.