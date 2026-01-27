Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με την ιστορική τσάντα Hermès Haut à Courroies σε ένα στυλιστικό στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο
Σχεδιάστηκε το 1892 για τη μεταφορά ιππικού εξοπλισμού, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του οίκου.

Χθες, η Victoria Beckham τιμήθηκε με τον τίτλο Chevalier des Arts et des Lettres, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει το γαλλικό κράτος σε προσωπικότητες με ουσιαστική συμβολή στον πολιτισμό και τις τέχνες. (Πέρσι, την ίδια τιμή έλαβε ο Demna, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα ο Simon Porte Jacquemus.)

