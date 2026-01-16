Σάρα Μαρντίνι: Αθωώθηκε η Σύρια που έχει σώσει πρόσφυγες στη Λέσβο – πρόσφυγας και η ίδια στο παρελθόν
MARIE CLAIRE

Σάρα Μαρντίνι: Αθωώθηκε η Σύρια που έχει σώσει πρόσφυγες στη Λέσβο – πρόσφυγας και η ίδια στο παρελθόν

Η αδερφή της, Γιούσρα Μαρντίνι, έφτασε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστορία τους ενέπνευσε την ταινία «The Swimmers» (2022)

Σάρα Μαρντίνι: Αθωώθηκε η Σύρια που έχει σώσει πρόσφυγες στη Λέσβο – πρόσφυγας και η ίδια στο παρελθόν
Αθωώθηκε η Sarah Mardini, η πρόσφυγας από τη Συρία που, αφού κατάφερε να διαφύγει από τον πόλεμο στη χώρα της, εργάστηκε εθελοντικά ως διασώστρια προσφύγων στη Λέσβο. Ήταν ανάμεσα σε 24 κατηγορούμενους για διακίνηση μεταναστών, συνδεδεμένους με την Emergency Response Center International (ERCI), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που δραστηριοποιήθηκε στη Λέσβο από το 2016 έως το 2018.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης