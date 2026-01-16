Σάρα Μαρντίνι: Αθωώθηκε η Σύρια που έχει σώσει πρόσφυγες στη Λέσβο – πρόσφυγας και η ίδια στο παρελθόν
Η αδερφή της, Γιούσρα Μαρντίνι, έφτασε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστορία τους ενέπνευσε την ταινία «The Swimmers» (2022)
Αθωώθηκε η Sarah Mardini, η πρόσφυγας από τη Συρία που, αφού κατάφερε να διαφύγει από τον πόλεμο στη χώρα της, εργάστηκε εθελοντικά ως διασώστρια προσφύγων στη Λέσβο. Ήταν ανάμεσα σε 24 κατηγορούμενους για διακίνηση μεταναστών, συνδεδεμένους με την Emergency Response Center International (ERCI), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που δραστηριοποιήθηκε στη Λέσβο από το 2016 έως το 2018.
