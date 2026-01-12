Το πιο ευέλικτο καρέ που θα βλέπουμε παντού το 2026
Το μήκος του παίζει ανάμεσα σε bob και lob και αλλάζει με ένα styling.
Το πιο ευέλικτο καρέ έρχεται δυναμικά και φαίνεται πως θα είναι το απόλυτο haircut trend του 2026. Μιλάμε για το καρέ που δεν μας δεσμεύει, αυτό που παίζει ανάμεσα σε bob και lob και μας επιτρέπει να αλλάζουμε μήκος χωρίς ψαλίδι.
Αν ψάχνουμε έμπνευση, αρκεί μια ματιά στα μαλλιά της Selena Gomez και της Hailey Bieber. Και οι τρεις κινούνται σε ένα μήκος που ακουμπά από τον αυχένα μέχρι τους ώμους και με το σωστό styling μπορεί να δείχνει είτε κοντό καρέ, είτε πιο μακρύ lob. Είναι το χρυσό σημείο για όσες θέλουμε αλλαγή αλλά δεν είμαστε έτοιμες για δραστικές αποφάσεις.
