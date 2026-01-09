Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες μέρες από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
MARIE CLAIRE

Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες μέρες από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

Με την Αφροδίτη απέναντι από τον Δία, αρχίζουν να σκέφτονται πιο ρεαλιστικά και να κάνουν θετικές αλλαγές

Επιτέλους, τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες ημέρες από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: η Αφροδίτη απέναντι στον Δία τα βοηθάει να μειώσουν την απόσταση ανάμεσα στις ελπίδες τους και την πραγματικότητα, ώστε να αρχίσουν να σκέφτονται πιο ρεαλιστικά και, έτσι, να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους, απελευθερωμένα από πλάνες και ψευδαισθήσεις.

