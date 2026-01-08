Ρενέ Μάκλιν Γκουντ: Τι ξέρουμε για την 37χρονη που πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Μινεάπολη
Ρενέ Μάκλιν Γκουντ: Τι ξέρουμε για την 37χρονη που πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Μινεάπολη

Ορφανός πλέον και από τους δύο γονείς ο 6χρονος γιος της

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης από την αστυνομία Μετανάστευσης στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με το AP, είναι ο πέμπτος θάνατος που συνδέεται με την επιθετική μεταναστευτική πολιτική του Donald Trump. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «πράξη αυτοάμυνας», αλλά ο δήμαρχος της πόλης το περιέγραψε τον πυροβολισμό ως «απερίσκεπτο» και «αχρείαστο».

