Η Αμάντα Σάιφρεντ με βελούδινο φόρεμα Rodarte στo pre-party των Golden Globes
Σε μια εμφάνιση με αέρα άλλης εποχής.
Με αέρα άλλης εποχής εμφανίστηκε η Amanda Seyfried στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα φόρεμα Rodarte εμπνευσμένο από τη βικτωριανή αισθητική, ολοκληρωμένο με λευκό, δαντελένιο γιακά. Χθες το βράδυ, στο Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε το ειδικό πάρτι «Golden Eve», λίγο πριν από την επίσημη τελετή των Golden Globes την Κυριακή. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στις δύο τιμώμενες προσωπικότητες της 83ης διοργάνωσης, τη Sarah Jessica Parker και τη Helen Mirren.
