Τζένιφερ Άνιστον: Όταν μίλησε για τον πιο κόντρα ρόλο της

Μια από τις τάσεις των τελευταίων χρόνων στα social media είναι οι σταρ να έρχονται σε επαφή με τους θαυμαστές τους απαντώντας σε ερωτήσεις που τους κάνουν στον λογαριασμό τους. Την ακολουθεί και η Jennifer Aniston, η οποία δέχτηκε μια ερώτηση για το χρώμα των μαλλιών της: «Θα γινόσουν μελαχρινή;».