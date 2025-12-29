O πρώτος «Άγιος Βασίλης» ήταν γυναίκα; Η θηλυκή δύναμη της σκανδιναβικής μυθολογίας
O πρώτος «Άγιος Βασίλης» ήταν γυναίκα; Η θηλυκή δύναμη της σκανδιναβικής μυθολογίας

Η ξεναγός Ιωάννα Καλυψώ Γλύπτη μάς συστήνει μια πρόγονο του παππούλη με την κόκκινη φορεσιά, από τον Βορρά

O πρώτος «Άγιος Βασίλης» ήταν γυναίκα; Η θηλυκή δύναμη της σκανδιναβικής μυθολογίας
Πριν από την έλευση του Χριστιανισμού ο μυθικός ήρωας που θύμιζε τον Άγιο Βασίλη προερχόταν από τη σκανδιναβική μυθολογία, ήταν ο θεός Odin, σοφός και γενναιόδωρος. Στην καρδιά του χειμώνα πετούσε στους ουρανούς με το λευκό άλογό του με τα οκτώ πόδια, τον Sleipnir, τρομάζοντας όποιον τύχαινε εκείνη την ώρα να βρίσκεται έξω, αλλά και μοιράζοντας παιχνίδια και γλυκίσματα.

