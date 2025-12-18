Amirandes: Αναδεικνύει την Κρήτη σε κορυφαίο προορισμό και για τις γιορτές
Το θρυλικό resort-ύμνος στην κρητική φιλοξενία παραμένει ανοιχτό όλο τον χρόνο, προσκαλώντας μας να συνδυάσουμε τη λάμψη των Χριστουγέννων με τη χειμερινή γαλήνη του νησιού

Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας τα περισσότερα νησιά πρωτίστως ως καλοκαιρινούς προορισμούς, ωστόσο τουλάχιστον στην περίπτωση της Κρήτης, χάρη στο ήπιο κλίμα, τις υποδομές και τη διαχρονική ζωντάνια της, η ομορφιά και η μαγεία δεν γνωρίζουν εποχή. Ακόμα και τα Χριστούγεννα μάς περιμένει για να μας αποκαλύψει τα μυστικά της, ιδιαίτερα αν επιλέξουμε για τη διαμονή μας το Amirandes, που ενσωματώνει στην ανεπιτήδευτη πολυτέλειά του αυθεντικές εμπειρίες του τόπου.

