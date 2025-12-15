Η Επανάσταση της Κιμωλίας: Στη Σλοβακία ενας μαθητής ξεκίνησε -άθελά του- ένα αντικυβερνητικό κίνημα

Μια απλή κιμωλία έγινε το σύμβολο της διαμαρτυρίας μιας ολόκληρης γενιάς στη Σλοβακία. Σύντομα, μηνύματα κατά της κυβέρνησης μετατράπηκαν σε κίνημα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα.Μηνύματα γραμμένα με κιμωλία σε πεζοδρόμια κοντά σε γυμνάσιο στην ανατολική Σλοβακία, που απευθύνονταν στον πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, έχουν γίνει το θέμα συζήτησης στη χώρα: «Φτάνει πια, Φίτσο», έγραφε το ένα, ενώ το άλλο σατίριζε τις σχέσεις του Ρόμπερτ Φίτσο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.Τα μηνύματα εμφανίστηκαν λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός επισκεφθεί το συγκεκριμένο σχολείο.