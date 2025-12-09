Η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον γιο της στο κόκκινο χαλί - Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του (εικόνες)
Η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον γιο της στο κόκκινο χαλί - Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του (εικόνες)
Είναι μουσικός.
ΗGwyneth Paltrow είχε μια ιδιαίτερη συνοδεία στο Λος Άντζελες, καθώς ο 19χρονος γιος της, Moses, επέλεξε την καλύτερη στιγμή για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί.
Ο Moses Martin εμφανίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της μητέρας του, «Marty Supreme». Η ηθοποιός συνοδευόταν επίσης από τον σύζυγό της, Brad Falchuk. Για την παρουσία της επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, ενώ ο γιος της φόρεσε ένα καφέ, κοτλέ παντελόνι και πουλόβερ στις ίδιες αποχρώσεις.
