Η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον γιο της στο κόκκινο χαλί - Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του (εικόνες)

ΗGwyneth Paltrow είχε μια ιδιαίτερη συνοδεία στο Λος Άντζελες, καθώς ο 19χρονος γιος της, Moses, επέλεξε την καλύτερη στιγμή για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί.Ο Moses Martin εμφανίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της μητέρας του, «Marty Supreme». Η ηθοποιός συνοδευόταν επίσης από τον σύζυγό της, Brad Falchuk. Για την παρουσία της επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, ενώ ο γιος της φόρεσε ένα καφέ, κοτλέ παντελόνι και πουλόβερ στις ίδιες αποχρώσεις.