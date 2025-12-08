Το απόλυτο Blue Affair της χρονιάς από το BOMBAY SAPPHIRE® και τη Βάσια Κωσταρά

Με το concept Step Into The Blue και στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας καμπάνιας του BOMBAY SAPPHIRE® gin, το πιο viral μπλε πάρτι της χρονιάς φωταγώγησε τον εμβληματικό Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγοντας θεαματικά την εορταστική περίοδο.