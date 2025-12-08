Το απόλυτο Blue Affair της χρονιάς από το BOMBAY SAPPHIRE® και τη Βάσια Κωσταρά
MARIE CLAIRE

Το απόλυτο Blue Affair της χρονιάς από το BOMBAY SAPPHIRE® και τη Βάσια Κωσταρά

Μια φαντασμαγορική βραδιά «Step Into The Blue» στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ εγκαινίασε με λάμψη και style την εορταστική σεζόν.

Το απόλυτο Blue Affair της χρονιάς από το BOMBAY SAPPHIRE® και τη Βάσια Κωσταρά
Με το concept Step Into The Blue και στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας καμπάνιας του BOMBAY SAPPHIRE® gin, το πιο viral μπλε πάρτι της χρονιάς φωταγώγησε τον εμβληματικό Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγοντας θεαματικά την εορταστική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης