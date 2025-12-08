Χριστούγεννα στην Αθήνα: Εκεί όπου η γιορτή συναντά τη γεύση
MARIE CLAIRE

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Εκεί όπου η γιορτή συναντά τη γεύση

Αυτή την εποχή, η πόλη φορά τα καλά της κι εμείς ανακαλύπτουμε τη μαγεία των γιορτών μέσα από τα μενού και τις εμπειρίες του NJV Athens Plaza.

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Εκεί όπου η γιορτή συναντά τη γεύση
Η Αθήνα είναι έτσι κι αλλιώς μία υπέροχη πόλη. Ωστόσο, την περίοδο των Χριστουγέννων, μπορούμε να πούμε ότι μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό μέρος, γεμάτο φως, ζεστασιά και υπέροχη ατμόσφαιρα. Τα φώτα ανάβουν στην Πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι γεμίζουν μουσικές και γέλια, κι όλοι μας ξαναγινόμαστε παιδιά, μόνο που τώρα ξέρουμε να εκτιμάμε λίγο περισσότερο το καλό φαγητό, το κρασί, την παρέα και τις στιγμές.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης