Χριστούγεννα στην Αθήνα: Εκεί όπου η γιορτή συναντά τη γεύση

Η Αθήνα είναι έτσι κι αλλιώς μία υπέροχη πόλη. Ωστόσο, την περίοδο των Χριστουγέννων, μπορούμε να πούμε ότι μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό μέρος, γεμάτο φως, ζεστασιά και υπέροχη ατμόσφαιρα. Τα φώτα ανάβουν στην Πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι γεμίζουν μουσικές και γέλια, κι όλοι μας ξαναγινόμαστε παιδιά, μόνο που τώρα ξέρουμε να εκτιμάμε λίγο περισσότερο το καλό φαγητό, το κρασί, την παρέα και τις στιγμές.