Η Kέιτι Χολμς έχει μια φρέσκια πρόταση για τα φετινά look των γιορτών
MARIE CLAIRE

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια επέλεξε ένα lingerie σετ σε απόχρωση burnt orange.

Για μια έξοδο στη νυχτερινή, παγωμένη Νέα Υόρκη, η Katie Holmes επέλεξε ένα πολύ κομψό χρώμα: το burnt orange. Παρευρισκόμενη σε event του brand στο Chateau Royale, η Holmes επέλεξε ένα κομψό cream παλτό και ένα σετ από την Aligne μπλούζα και φούστα από σατέν, με λευκή δαντέλα στο τελείωμα και στο ντεκολτέ, που παρέπεμπε σε lingerie αισθητική. 

