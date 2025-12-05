Η Kέιτι Χολμς έχει μια φρέσκια πρόταση για τα φετινά look των γιορτών
Η Kέιτι Χολμς έχει μια φρέσκια πρόταση για τα φετινά look των γιορτών
Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια επέλεξε ένα lingerie σετ σε απόχρωση burnt orange.
Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια επέλεξε ένα lingerie σετ σε απόχρωση burnt orange.
Για μια έξοδο στη νυχτερινή, παγωμένη Νέα Υόρκη, η Katie Holmes επέλεξε ένα πολύ κομψό χρώμα: το burnt orange. Παρευρισκόμενη σε event του brand στο Chateau Royale, η Holmes επέλεξε ένα κομψό cream παλτό και ένα σετ από την Aligne μπλούζα και φούστα από σατέν, με λευκή δαντέλα στο τελείωμα και στο ντεκολτέ, που παρέπεμπε σε lingerie αισθητική.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα