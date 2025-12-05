Κρις Τζένερ: Αποκάλυψε το μοναδικό σημείο του προσώπου της που είναι αληθινό

Η Kris Jenner σε ένα νέο επεισόδιο των «Kardashians», στο Παρίσι με την κόρη της Kim Kardashian, μίλησαν ανοιχτά για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχουν κάνει. Η 70χρονη μητέρα και μάνατζερ της οικογένειας αστειεύτηκε πως η μύτη της είναι «πιθανότατα το μοναδικό αληθινό σημείο στο πρόσωπό μου». Δεν έχει κρύψει άλλωστε ότι ενόψει των 70ων γενεθλίων της, έκανε lifting στον Dr. Steven Levine, ο οποίος άλλωστε ήταν και ένας από τους επίτιμους καλεσμένους του πάρτι της.