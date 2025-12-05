Κρις Τζένερ: Αποκάλυψε το μοναδικό σημείο του προσώπου της που είναι αληθινό
MARIE CLAIRE

Κρις Τζένερ: Αποκάλυψε το μοναδικό σημείο του προσώπου της που είναι αληθινό

Αναφέρθηκε στις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει

Κρις Τζένερ: Αποκάλυψε το μοναδικό σημείο του προσώπου της που είναι αληθινό
Η Kris Jenner σε ένα νέο επεισόδιο των «Kardashians», στο Παρίσι με την κόρη της Kim Kardashian, μίλησαν ανοιχτά για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχουν κάνει. Η 70χρονη μητέρα και μάνατζερ της οικογένειας αστειεύτηκε πως η μύτη της είναι «πιθανότατα το μοναδικό αληθινό σημείο στο πρόσωπό μου». Δεν έχει κρύψει άλλωστε ότι ενόψει των 70ων γενεθλίων της, έκανε lifting στον Dr. Steven Levine, ο οποίος άλλωστε ήταν και ένας από τους επίτιμους καλεσμένους του πάρτι της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης