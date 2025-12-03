Πέντε tips & tricks που πρέπει να ξέρετε αν φοράτε συχνά έντονα κραγιόν
MARIE CLAIRE

Πέντε tips & tricks που πρέπει να ξέρετε αν φοράτε συχνά έντονα κραγιόν

Plus: Τα κόκκινα και μπορντό κραγιόν που σας προτείνουμε να δοκιμάσετε.

Πέντε tips & tricks που πρέπει να ξέρετε αν φοράτε συχνά έντονα κραγιόν
Αν υπάρχει μία απόχρωση κραγιόν που καταφέρνει με σχεδόν μαγικό τρόπο να αυξήσει στη στιγμή την αυτοπεποίθησή μας και να φωτίσει το πρόσωπό μας, αυτή, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η κόκκινη. Σκούρα, ανοιχτά, ματ ή glossy, όλα τα κόκκινα κραγιόν καταφέρνουν πάντα να πετύχουν τα παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, πολλές γυναίκες το αποφεύγουν γιατί θεωρούν ότι απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες στο μακιγιάζ ώστε να δείχνει τέλειο όλη την ημέρα. Τα κόκκινα χείλη, όμως, είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να δείχνουμε περιποιημένες και κομψές στη στιγμή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης