Πέντε tips & tricks που πρέπει να ξέρετε αν φοράτε συχνά έντονα κραγιόν
Πέντε tips & tricks που πρέπει να ξέρετε αν φοράτε συχνά έντονα κραγιόν
Plus: Τα κόκκινα και μπορντό κραγιόν που σας προτείνουμε να δοκιμάσετε.
Αν υπάρχει μία απόχρωση κραγιόν που καταφέρνει με σχεδόν μαγικό τρόπο να αυξήσει στη στιγμή την αυτοπεποίθησή μας και να φωτίσει το πρόσωπό μας, αυτή, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η κόκκινη. Σκούρα, ανοιχτά, ματ ή glossy, όλα τα κόκκινα κραγιόν καταφέρνουν πάντα να πετύχουν τα παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, πολλές γυναίκες το αποφεύγουν γιατί θεωρούν ότι απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες στο μακιγιάζ ώστε να δείχνει τέλειο όλη την ημέρα. Τα κόκκινα χείλη, όμως, είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να δείχνουμε περιποιημένες και κομψές στη στιγμή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα