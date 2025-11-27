Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταλάβει αν βιώνετε στρες από τις ακτινογραφίες σας

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει χρόνια στρες μέσα από απλές ιατρικές απεικονίσεις. Το χρόνιο στρες επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε. Όμως μέχρι σήμερα, οι γιατροί δεν είχαν έναν αξιόπιστο και πρακτικό τρόπο να το μετρήσουν. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να «διαβάσει» το βάρος του στρες μέσα στο σώμα, μέσα από μια απλή αξονική τομογραφία θώρακος.Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει αν κάποιος αντιμετωπίζει χρόνιο στρες αναλύοντας συνηθισμένες ιατρικές απεικονίσεις.Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο deep learning, οι επιστήμονες ανέλυσαν αξονικές τομογραφίες θώρακος (CT) και κατάφεραν να εντοπίσουν τον πρώτο βιολογικό δείκτη χρόνιου στρες: την αλλαγή στον όγκο των επινεφριδίων.Το χρόνιο στρες συνδέεται με σοβαρές ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, κατάθλιψη και παχυσαρκία, όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένας αντικειμενικός και εύκολος τρόπος μέτρησής του. Η μελέτη, που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο της Radiological Society of North America (RSNA), συγκέντρωσε δεδομένα από σχεδόν 3.000 ασθενείς από CT scans και επίπεδα κορτιζόλης μέχρι ερωτηματολόγια άγχους και βιομετρικά στοιχεία, αναφέρει ρεπορτάζ του euronews.