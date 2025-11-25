Η Μισέλ Ομπάμα για την ηλικία: «Τα 35 δεν είναι η τελευταία προθεσμία για γάμο ή επιτυχία»

Η Michelle Obama θέλει οι γυναίκες να σταματήσουν να αγχώνονται για το ότι πλησιάζουν ή φτάνουν τα 35 έτη στη ζωή τους. Σε απόσπασμα από το νέο της podcast, The Look, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συζητά με τις Jane Fonda και Bethann Hardison τι θα συμβούλευε τη δική της 35χρονη εκδοχή.«Θα έλεγα στον εαυτό μου να απολαύσει αυτή την ηλικία και τις δυσκολίες που τη συνοδεύουν», ανέφερε. «Στα μέσα των 30 πολλοί πιστεύουν ότι η καριέρα τους θα έπρεπε να έχει προχωρήσει περισσότερο ή ότι αρχίζουν να μεγαλώνουν και ο χρόνος πιέζει».Σύμφωνα με όσα είπε είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι εκείνης της ηλικίας να νιώθουν ότι πρέπει να έχουν ήδη «κλείσει» σημαντικά κεφάλαια, όπως ο γάμος ή η απόκτηση παιδιών. «Δεν υπάρχουν “πρέπει”. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζήσει κανείς μια ευτυχισμένη, γεμάτη ζωή», τόνισε. Όπως είπε, τόσο ο γάμος όσο και η γονεϊκότητα έχουν τα καλά και τα δύσκολα τους, αλλά τίποτα από αυτά δεν καθορίζει την αξία ή την ταυτότητα ενός ανθρώπου.Παράλληλα, υπενθύμισε ότι μεγάλο μέρος του μέλλοντος διαμορφώνεται από συγκυρίες που δεν ελέγχει κανείς πλήρως. «Το αν θα βρεις αγάπη; Αν δεν την έχεις βρει ήδη; Κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να παντρευτείς κάποιον που τελικά δεν είναι η σωστή επιλογή. Γι’ αυτό πρέπει να μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.