Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον μίλησε πρώτη φορά για τα φυαλίδια με αίμα που μοιραζόταν με την Αντζελίνα Τζολί (βίντεο)

Πάνω από 20 χρόνια μετά το χωρισμό τους, Billy Bob Thornton εξήγησε την ιστορία το περίφημο «φιαλίδιο με αίμα» που μοιραζόταν με την Angelina Jolie.Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας Pushing Tin έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα το 1999, παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσαν την υιοθεσία του γιου τους Maddox το 2002 και χώρισαν μόλις τρεις μήνες αργότερα. Η σχέση του ζευγαριού βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι ο ηθοποιός ήταν σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερος από τη συντρόφό του, η οποία ήταν 24 ετών τότε, αλλά και λόγω των ασυνήθιστων δημόσιων εκδηλώσεων αγάπης τους.Αυτοί περιελάμβαναν ισχυρισμούς ότι φορούσαν φιαλίδια με το αίμα του άλλου γύρω από το λαιμό τους. Στο παρελθόν, και οι δύο προσπάθησαν να διαψεύσουν τις φήμες, αλλά ο Billy Bob Thornton εξήγησε τώρα σε συνέντευξή του στο Rolling Stone τι συνέβη πραγματικά.