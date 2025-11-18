Κλερ Ντέινς: Γιατί ένιωσε «ντροπή» που έμεινε έγκυος στα 44 χρόνια της
Η Claire Danes-η πρωταγωνίστρια του «Homeland», που τώρα παίζει στο «The Beast in Me» στο Netflix- αποκάλυψε, σε ένα νέο podcast (Smartless) πως όταν διαπίστωσε ότι ήταν ξανά έγκυος, δύο χρόνια πριν, ένιωσε μια «παράξενη ντροπή»: «Ήμουν μεγάλη όταν συνέβη, 44 ετών». Θεωρούσε μάλιστα ότι η ηλικία της δεν της επέτρεπε μία ακόμα εγκυμοσύνη. Σήμερα, στα 46 της, η ηθοποιός είναι μητέρα τριών παιδιών με τον σύζυγό της Hugh Dancy: τους Cyrus, 12 ετών, Rowan, 7 ετών, και ένα κορίτσι που δεν έχουν αποκαλύψει το όνομά του.

