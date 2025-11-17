Το σχόλιο της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο που προκάλεσε πολλά γέλια (βίντεο)

ΗDakota Johnson δοκίμασε έναν νέο ρολο το βράδυ της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου. Ανέλαβε καθήκοντα συντονίστριας σε μία συζήτηση για το Bugonia με την Emma Stone, τον Jesse Plemons και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Γιώργο Λάνθιμο.Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε δει το Bugonia δύο φορές μέσα σε 24 ώρες. Η ταινία ακολουθεί δύο συνωμοσιολόγους που απαγάγουν μια ισχυρή CEO, πιστεύοντας πως είναι εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη. Παρ’ όλα αυτά, επέμενε ότι δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να συντονίσει τη συζήτηση. «Δεν θα είναι καλή αυτή η συνέντευξη. Να το ξέρετε, δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί με κάλεσαν, αλλά να ’μαστε εδώ», είπε γελώντας.Ψάχνοντας τις ερωτήσεις στο κινητό της, σχολίασε πως το Bugonia είναι η τέταρτη συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone, μετά τα The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness.«Έχεις συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκεί έξω; Πολύ ταλαντούχες; Ίσως και πολύ κοντά σου;» αστειεύτηκε απευθυνόμενη στον Έλληνα σκηνοθέτη.