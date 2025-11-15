Jennifer Aniston: Αποκάλυψε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα του να είσαι γυναίκα στο Χόλιγουντ
Jennifer Aniston: Αποκάλυψε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα του να είσαι γυναίκα στο Χόλιγουντ
Η ηθοποιός μιλάει για την πορεία της στο σινεμά και την τηλεόραση, την παραγωγή έργων που ενισχύουν τη γυναικεία φωνή και τη σημασία του χρόνου που αφιερώνει στα σωστά πρότζεκτ.
Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο Χόλιγουντ, η Jennifer Aniston εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της πρώτα από όλα ως εργαζόμενη γυναίκα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα στο Χόλιγουντ», τονίζοντας ότι αυτό που σήμερα θεωρεί πιο σημαντικό είναι πως «το καλύτερο στο να είσαι γυναίκα στο Χόλιγουντ είναι ότι έχουμε φωνή και έχουμε θέση στο τραπέζι».
